Wirtschaft

Energiewende unter Druck: EU bleibt abhängig von kritischen Rohstoffen

Die Energiewende der EU könnte ins Stocken geraten: Nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs ist Europa bei zentralen Rohstoffen weiterhin stark von Importen abhängig. Für zahlreiche Materialien fehle es an alternativen Lieferquellen, eigener Produktion und funktionierendem Recycling – eine langfristige Versorgungsstrategie sei bislang nicht erkennbar.