Wirtschaft

Industrial Accelerator Act: EU-Kommission stärkt Industriepolitik – Anteil am BIP soll auf 20 Prozent steigen

Die Europäische Kommission will mit dem Industrial Accelerator Act die Industriepolitik der EU neu ausrichten und die Produktion in Europa wieder stärken. Mit welchen Maßnahmen will die EU den Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt bis 2035 deutlich erhöhen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.03.2026 13:51
Lesezeit: 4 min
Industrial Accelerator Act: EU-Kommission stärkt Industriepolitik – Anteil am BIP soll auf 20 Prozent steigen
Die EU-Kommission will mit dem Industrial Accelerator Act die Industrieproduktion in Europa stärken und den Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt der EU deutlich erhöhen (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die EU-Kommission den Industrieanteil am BIP bis 2035 auf 20 Prozent steigern will.
  • Welche neuen Bedingungen künftig für ausländische Großinvestitionen ab 100 Millionen Euro gelten sollen.
  • Weshalb der Industrial Accelerator Act besonders für Deutschlands Automobil- und Maschinenbaubranche relevant wird.

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