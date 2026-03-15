Wirtschaft

Industrial Accelerator Act: EU-Kommission stärkt Industriepolitik – Anteil am BIP soll auf 20 Prozent steigen

Die Europäische Kommission will mit dem Industrial Accelerator Act die Industriepolitik der EU neu ausrichten und die Produktion in Europa wieder stärken. Mit welchen Maßnahmen will die EU den Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt bis 2035 deutlich erhöhen?