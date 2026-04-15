Politik

Nach Corona-Bonus nun die Entlastungsprämie für Beamte: Öffentlicher Dienst besteht auf 1000-Euro-Krisenbonus

Die Koalition plädiert für eine steuer- und abgabenfreie Prämie vom Arbeitgeber - damit ist auch der Bund in der Pflicht. Über 5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bestehen auf den neuen Krisenbonus. Schon vom Corona-Bonus, der Inflationsausgleichsprämie, haben sie profitiert - viele andere Arbeitnehmer in Deutschland nicht. Bonus-Paradox: Entlastung für die, die sie kaum brauchen.