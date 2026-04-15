Politik

Nach Corona-Bonus nun die Entlastungsprämie für Beamte: Öffentlicher Dienst besteht auf 1000-Euro-Krisenbonus

Die Koalition plädiert für eine steuer- und abgabenfreie Prämie vom Arbeitgeber - damit ist auch der Bund in der Pflicht. Über 5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bestehen auf den neuen Krisenbonus. Schon vom Corona-Bonus, der Inflationsausgleichsprämie, haben sie profitiert - viele andere Arbeitnehmer in Deutschland nicht. Bonus-Paradox: Entlastung für die, die sie kaum brauchen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.04.2026 13:43
Aktualisiert: 15.04.2026 21:21
Lesezeit: 3 min
Nach Corona-Bonus nun die Entlastungsprämie für Beamte: Öffentlicher Dienst besteht auf 1000-Euro-Krisenbonus
Volker Geyer, dbb Bundesvorsitzender: "Wenn die Bundesregierung hier die Unternehmen in die Pflicht nimmt, muss der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen." (Foto: dpa) Foto: Michael Bahlo

Im Folgenden:

  • Warum der Beamtenbund den 1.000-Euro-Krisenbonus auch für den öffentlichen Dienst fordert.
  • Weshalb Ökonomen und Arbeitgeber die geplante Entlastungsprämie der Koalition skeptisch sehen.
  • Wie sich der neue Krisenbonus vom bewährten Modell der Inflationsausgleichsprämie 2022 unterscheidet.

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