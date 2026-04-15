Finanzen

Neue Prognose der Deutschen Bank: US-Dollar verliert an Stärke

Die Deutsche Bank sieht eine veränderte Ausgangslage an den Devisenmärkten und rät Marktteilnehmern zu einer Neuausrichtung ihrer Strategie. Deutet sich beim US-Dollar eine nachhaltige Trendwende an den globalen Finanzmärkten an?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.04.2026 15:11
Lesezeit: 2 min
Neue Prognose der Deutschen Bank: US-Dollar verliert an Stärke
Die Deutsche Bank erwartet eine Abschwächung des US-Dollar, während der Euro von der veränderten Lage an den Devisenmärkten profitiert (Foto: dpa) Foto: Rmcarvalho

Im Folgenden:

  • Warum die Deutsche Bank jetzt auf einen schwächeren US-Dollar setzt.
  • Wie der nachlassende Iran-Konflikt die globalen Devisenmärkte neu ausrichtet.
  • Welche Folgen ein Euro-Kurs über 1,20 Dollar für deutsche Exporteure hätte.

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