Finanzen

Neue Prognose der Deutschen Bank: US-Dollar verliert an Stärke

Die Deutsche Bank sieht eine veränderte Ausgangslage an den Devisenmärkten und rät Marktteilnehmern zu einer Neuausrichtung ihrer Strategie. Deutet sich beim US-Dollar eine nachhaltige Trendwende an den globalen Finanzmärkten an?