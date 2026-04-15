Politik

Deutschlands Photovoltaik-Ausbau: Wie Solarstrom Europas Energiemarkt stabilisiert

Deutschlands Photovoltaik-Ausbau gewinnt in einem angespannten geopolitischen Umfeld strategisch an Bedeutung für den europäischen Energiemarkt. Kann Solarstrom Europas Abhängigkeit von Gasimporten tatsächlich verringern und die Versorgung stabilisieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.04.2026 16:07
Lesezeit: 2 min
Deutschlands Photovoltaik-Ausbau: Wie Solarstrom Europas Energiemarkt stabilisiert
Deutschlands wachsende Solarleistung verändert die Struktur der Energieversorgung Europas und reduziert den Bedarf an LNG-Importen um fast ein Drittel (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Wie Deutschlands Solarausbau den europäischen Bedarf an neun LNG-Ladungen einsparen könnte.
  • Weshalb steigende Photovoltaikleistung Europas Puffer gegen geopolitische Energierisiken stärkt.
  • Welche Rolle Deutschland als größter EU-Energiemarkt bei der Versorgungssicherheit übernimmt.

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