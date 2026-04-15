YouGov-Umfrage: AfD klar stärkste Kraft - Union stürzt auf schlechtesten Wert seit vier Jahren

YouGov-Umfrage: AfD klar stärkste Kraft

Die AfD ist laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov deutlich stärkste Kraft in Deutschland. Bei der Sonntagsfrage kommt die Partei den Angaben zufolge auf 27 Prozent – ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat.

Verluste bei Schwarz-Rot

Deutliche Verluste verzeichnen dagegen die Koalitionsparteien: CDU/CSU fallen um drei Prozentpunkte auf 23 Prozent – der niedrigste in der YouGov-Erhebung gemessene Wert seit Dezember 2021. Die SPD kommt auf 13 Prozent, ein Rückgang um einen Prozentpunkt. Grüne und die Linke gewinnen je einen Prozentpunkt hinzu und kommen auf 14 beziehungsweise 10 Prozent. FDP und BSW landen bei je 4 Prozent und würden damit weiterhin den Einzug in den Bundestag verpassen. Für die repräsentative Stichprobe befragte YouGov zwischen dem 10. und 13. April insgesamt 2.178 wahlberechtigte Personen.

Die YouGov-Ergebnisse im Überblick:

AfD: 27 Prozent (+1)

CDU/CSU: 23 Prozent (-3)

Grüne: 14 Prozent (+1)

SPD: 13 Prozent (-1)

Linke: 10 Prozent (+1)

FDP: 4 Prozent (+1)

BSW: 4 Prozent (+1)

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

Unzufriedenheit mit der Regierung wächst

Parallel dazu wächst die Unzufriedenheit mit der schwarz-roten Bundesregierung: 79 Prozent der Befragten gaben an, mit der Arbeit des Kabinetts unzufrieden zu sein. Zum Vergleich: Bei der ersten Messung im Juni 2025 lag dieser Wert YouGov-Angaben zufolge noch bei 55 Prozent. Besonders deutlich ist der Stimmungsumschwung unter Unionswählern: Waren im März noch 48 Prozent von ihnen mit der Regierung zufrieden, sind es im April nur noch 34 Prozent.

Befragungen anderer Institute