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Forbes-Liste der reichsten Menschen: Elon Musk kann erster Billionär der Welt werden

In der aktuellen Forbes-Liste der reichsten Menschen liegt Tesla-Chef Elon Musk quasi uneinholbar in Front. Bei einem erfolgreichen Börsengang von SpaceX könnte er sogar über ein Billionen-Vermögen verfügen. Wer sind die reichsten Deutschen auf der Forbes-Liste?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.03.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Forbes-Liste der reichsten Menschen: Elon Musk kann erster Billionär der Welt werden
“Forbes“: In der 40. Jahresliste der Milliardäre der Welt führt Musk zum zweiten Mal in Folge mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden Dollar. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum Elon Musk laut Forbes kurz davor steht, der erste Billionär der Welt zu werden.
  • Welche Rolle der geplante SpaceX-Börsengang für Musks Vermögenswachstum spielt.
  • Wer die reichsten Deutschen auf der aktuellen Forbes-Milliardärsliste sind.

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