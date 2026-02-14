Unternehmen

Historische Marke: Musks Vermögen überschreitet 800 Milliarden Dollar

Elon Musk überschreitet als erster Unternehmer die 800-Milliarden-Dollar-Marke und baut seinen Vorsprung an der Spitze der Forbes-Liste weiter aus. Wie kam es zu diesem erneuten Vermögenssprung und welche Rolle spielen SpaceX, xAI und Tesla dabei?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.02.2026 18:33
Lesezeit: 2 min
Historische Marke: Musks Vermögen überschreitet 800 Milliarden Dollar
Elon Musk steigert sein Vermögen auf über 800 Milliarden Dollar, nachdem die Fusion von SpaceX und xAI die Bewertung seiner Tech-Unternehmen auf ein Rekordniveau gehoben hat (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum Elon Musk als erster Unternehmer die 800-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.
  • Wie die Fusion von SpaceX und xAI Musks Vermögen um 76 Milliarden Dollar steigerte.
  • Welche Rolle Tesla mit Aktien und Optionen im Wert von 302 Milliarden Dollar spielt.

X

DWN
Unternehmen
14.02.2026

