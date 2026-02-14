Unternehmen

Historische Marke: Musks Vermögen überschreitet 800 Milliarden Dollar

Elon Musk überschreitet als erster Unternehmer die 800-Milliarden-Dollar-Marke und baut seinen Vorsprung an der Spitze der Forbes-Liste weiter aus. Wie kam es zu diesem erneuten Vermögenssprung und welche Rolle spielen SpaceX, xAI und Tesla dabei?