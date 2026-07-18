Finanzen

Euro-Stablecoins: Wie Europa die Kontrolle über seine Währung verlieren könnte

Der Euro ist die zweitwichtigste Währung der Welt, doch in der digitalen Finanzwelt spielt er bislang kaum eine Rolle. Während nahezu alle Stablecoins an den US-Dollar gekoppelt sind, droht Europa bei tokenisierten Zahlungen und Finanzgeschäften den Anschluss zu verlieren. Neue Euro-Stablecoins, der digitale Euro und eine gemeinsame Infrastruktur könnten entscheiden, ob Europas Währung künftig international relevant bleibt.