Unternehmensporträt

Upvest: Der unsichtbare Riese hinter Revolut, N26 und Co.

Die Schnittstellen-Technologie von Upvest etabliert sich zusehends zum Standard im europäischen Wertpapierhandel. Nach N26 und Revolut migriert mit der DKB nun die erste Großbank ihre gesamte Depotabwicklung auf die Plattform des Berliner B2B-Fintechs.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
17.07.2026 16:45
Lesezeit: 6 min
Upvest: Der unsichtbare Riese hinter Revolut, N26 und Co.
Wie Upvest über 99 Prozent der Abläufe im Depotgeschäft automatisiert: Entdecken Sie das Milliardenpotenzial des Fintechs hinter N26, Revolut und DKB (Foto: Upvest Management Team, Credit: Upvest).

Im Folgenden:

  • Wie Millionen Anleger ihre Depotgeschäfte unbemerkt über die Plattform von Upvest abwickeln.
  • Wie Upvest zum technologischen Motor von N26, Revolut und DKB aufgestiegen ist.
  • Weshalb etablierte Großbanken die Hoheit über ihre Depots an Upvest abtreten.
  • Warum das B2B-Fintech die technologische Basis für das neue Altersvorsorgedepot liefern will.

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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