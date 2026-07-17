Politik

EU-Kritik an Deutschland: Mängel bei Pressefreiheit und Lobby-Transparenz

Rüge aus Brüssel für die Bundesregierung: Im neuen Rechtsstaatsbericht bescheinigt die EU-Kommission Deutschland anhaltende Defizite. Vor allem beim Auskunftsrecht für Journalisten gegenüber Bundesbehörden, im Transparenzregister für Lobbyisten und beim Steuerrecht für gemeinnützige Vereine sieht die Brüsseler Behörde dringenden Handlungsbedarf.