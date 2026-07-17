Finanzen

Mercedes-Aktie: Autobauer investiert eine Milliarde Euro in Ungarn – Strategie gegen chinesische Konkurrenz?

Mercedes hat eine Milliarde Euro in Ungarn investiert. Nach dem Ausbau soll das Werk in Kecskemét jährlich mehrere hunderttausend Autos produzieren und damit zu einem der wichtigsten Standorte in der Produktionslandschaft der Marke werden.