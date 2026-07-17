Marktbericht: „Böse Überraschung“, während der KI-Ausverkauf anhält

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock)

Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Unerwartete Dynamik im Technologiesektor

Der Ausverkauf bei den Chipherstellern gewann am Freitag an Dynamik und trieb die hochkarätige Aktiengruppe in einen Bärenmarkt, da Sorgen laut wurden, dass der KI-Investitionsboom immer schwerer zu rechtfertigen ist.

Die Riege der Halbleiter-Schwergewichte verzeichnete ihre schlechteste Woche seit April 2025, wobei ein wichtiger Branchenindex um 20 Prozent von seinem Rekordhoch einbrach.

Ein Durchbruch des chinesischen KI-Start-ups Moonshot dämpfte die Begeisterung für den Sektor, der sich vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen zudem den allgemeinen Verlusten an den Aktienmärkten anschloss. Der Nasdaq 100 verlor 1,5 Prozent.

Die Ölpreise zogen kräftig an, nachdem sich die USA und der Iran am Freitag erneut gegenseitige Angriffe geliefert hatten.

„Wer auf einen ruhigen Sommerfreitag gehofft hatte, erlebte eine böse Überraschung“, sagte Steve Sosnick von Interactive Brokers. „Die vordergründigen Gründe waren neue Spannungen am Persischen Golf, die die Ölpreise in die Höhe trieben, während Berichte über ein neues, günstiges chinesisches KI-Modell die Sorgen im Stile von DeepSeek über die Rentabilität der Branche wieder aufleben ließen.“

Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms

Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) verzeichnete seinen dritten Wochenverlust innerhalb von vier Wochen und brach um fast 9 Prozent ein.

„Die jüngste Entwicklung ist die Konkurrenz durch Open-Source-Modelle in China, die Berichten zufolge der Leistung führender Angebote von Anthropic und OpenAI Konkurrenz machen. Dies schürt neue Sorgen über das hohe Tempo der Technologieinvestitionen“, sagte Angelo Kourkafas, Senior Investment Strategist bei Edward Jones.

Die unersättliche Nachfrage nach allem, was mit KI zu tun hat, hatte den Chip-Aktien unlängst das beste Quartal ihrer Geschichte beschert. Doch im Juli kehrte die Volatilität zurück, angetrieben von wachsenden Sorgen über einen verschärften Wettbewerb, mögliche Überkapazitäten und die Frage, ob sich die massiven Investitionen in diese Technologie überhaupt auszahlen werden.

Während die Gewinn- und Nachfragetrends weiterhin stark sind, deuten Gewinnmitnahmen darauf hin, dass einige Anleger hinterfragen, wie lange das aktuelle Wachstumstempo noch anhalten kann, sagte David Morrison von Trade Nation.

„Die Frage ist nun, ob sich hier eine weitere ‚Buy the Dip‘-Gelegenheit bietet oder ob sich das Verkaufstempo beschleunigt, weil alle gleichzeitig in Richtung Ausgang drängen“, fügte er hinzu.

Blick nach vorn: Reifephase und Marktrotation

KI-Aktien sind volatiler geworden, da Anleger sowohl das Tempo als auch die Rentabilität der Investitionen hinterfragen. Allerdings zeigen die Unternehmensgewinne laut Angelo Kourkafas von Edward Jones bislang keinerlei Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage.

„Das Thema KI befindet sich wahrscheinlich eher in einer Reifephase als vor dem Aus, was ein gesunder Teil der Entwicklung transformativer Investitionszyklen ist“, sagte er. „Anleger sollten ihr Engagement im KI-Bereich beibehalten, dieses jedoch durch diversifiziertere und differenziertere Renditequellen ergänzen, darunter zyklische Sektoren, wertorientierte Anlagen (Value-Stil) und internationale Aktien.“

Laut Beata Manthey von der Citigroup sind deutliche Branchenrotationen notwendig, damit sich die Aktienrally über den Technologiesektor hinaus ausweiten kann.

„Der Markt hat begonnen, auf eine lang ersehnte Verbreiterung der Rally zu hoffen“, erklärte Manthey gegenüber Bloomberg Television. „Damit dies geschieht, bedarf es gewisser Rotationen – und diese vollziehen sich manchmal auf recht heftige Weise.“