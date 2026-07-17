Technologie

Chinas KI-Vorstoß: Moonshot AI setzt US-Giganten wie OpenAI unter Druck

China startet seinen Angriff auf die globale KI-Spitze. Mit dem Start-up Moonshot AI bringt das Land ein neues Modell auf den Markt, das es direkt mit den Marktführern aus den USA aufnehmen soll. Die Veröffentlichung des Flaggschiff-Modells „Kimi K3“ lässt in der Tech-Branche die Alarmglocken läuten und befeuert den Wettlauf um die technologische Vormachtstellung erneut.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.07.2026 14:10
Lesezeit: 1 min
Chinas KI-Vorstoß: Moonshot AI setzt US-Giganten wie OpenAI unter Druck
Das Startup Moonshot AI fordert mit Kimi K3 die US Giganten OpenAI heraus. So gefährdet das neue Open Source Modell die westliche KI Dominanz (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Wie das chinesische Start-up Moonshot AI mit Kimi K3 die US-Tech-Riesen herausfordert.
  • Warum die technologische Dominanz von OpenAI und Anthropic durch Chinas neue Open-Source-Offensive schrumpft.
  • Weshalb das rekordgroße Modell Kimi K3 eine kostengünstige Alternative zu westlicher KI bietet.

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