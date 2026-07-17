Technologie

Chinas KI-Vorstoß: Moonshot AI setzt US-Giganten wie OpenAI unter Druck

China startet seinen Angriff auf die globale KI-Spitze. Mit dem Start-up Moonshot AI bringt das Land ein neues Modell auf den Markt, das es direkt mit den Marktführern aus den USA aufnehmen soll. Die Veröffentlichung des Flaggschiff-Modells „Kimi K3“ lässt in der Tech-Branche die Alarmglocken läuten und befeuert den Wettlauf um die technologische Vormachtstellung erneut.