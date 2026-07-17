Wirtschaft

Volvo-Aktie auf Talfahrt: Einbruch im China-Geschäft - Volvo Cars verfehlt Erwartungen

Hoher Preiskampf in China und steigende Rohstoffkosten machen dem schwedischen Autobauer Volvo Cars schwer zu schaffen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer gekappten Umsatz- und Cashflow-Prognose bricht der Aktienkurs in Stockholm zweistellig ein.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.07.2026 13:06
Lesezeit: 2 min
Volvo-Aktie auf Talfahrt: Einbruch im China-Geschäft - Volvo Cars verfehlt Erwartungen
Die Volvo Aktie stürzt ab: Das China Geschäft bricht ein und der Umsatz sinkt um 17 Prozent. Erfahren Sie, wie der Autobauer die Wende plant (Foto: dpa). Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum der schwedische Autobauer Volvo Cars herbe Kursverluste verbuchen musste.
  • Weshalb der anhaltende Preiskampf auf dem chinesischen Markt den schwedischen Autobauer massiv belastet.
  • Wie der zurückgekehrte Chef Håkan Samuelsson den angeschlagenen Konzern operativ stabilisieren möchte.

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