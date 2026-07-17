Politik

Bahn und Länder im Streit: Netzagentur erzwingt Platz für Fernverkehrs-Konkurrenz

Ein Machtwort mit Folgen für das deutsche Schienennetz: Die Bundesnetzagentur zieht ihren vorläufigen Beschluss durch und verpflichtet die Deutsche Bahn zu mehr Transparenz und Trassenfreigabe für Mitbewerber. Der Vorstoß stößt jedoch bei der DB, den Ländern und Branchenverbänden wie der Allianz pro Schiene auf geschlossenen Widerstand.