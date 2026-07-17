Immobilien

Wende am Bau: Baugenehmigungen legen im Mai um knapp 25 Prozent zu

Der Aufwärtstrend auf dem deutschen Wohnungsmarkt setzt sich fort: Im Mai haben die Bauämter in Deutschland spürbar mehr neue Wohnungen genehmigt als im Vorjahresmonat. Besonders der Neubau zieht nach einer langen Durststrecke wieder an und sorgt für ein deutliches Plus im bisherigen Jahresverlauf.