Wirtschaft

Unser neues Magazin ist da: Die Vermögensfrage – wenn Arbeit keinen Wohlstand mehr bringt

Deutschland ist so wohlhabend wie nie zuvor – und doch wächst bei vielen Menschen das Gefühl, den Anschluss zu verlieren. Warum driften Vermögen und Lebenswirklichkeit immer weiter auseinander? Und welche Folgen hat das für die Zukunft unserer sozialen Marktwirtschaft?