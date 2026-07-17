Wirtschaft

Unser neues Magazin ist da: Die Vermögensfrage – wenn Arbeit keinen Wohlstand mehr bringt

Deutschland ist so wohlhabend wie nie zuvor – und doch wächst bei vielen Menschen das Gefühl, den Anschluss zu verlieren. Warum driften Vermögen und Lebenswirklichkeit immer weiter auseinander? Und welche Folgen hat das für die Zukunft unserer sozialen Marktwirtschaft?
Autor
avtor
Markus Gentner
17.07.2026 12:24
Aktualisiert: 01.01.2030 11:20
Lesezeit: 2 min
Unser neues Magazin ist da: Die Vermögensfrage – wenn Arbeit keinen Wohlstand mehr bringt
Deutschland wird reicher, doch für viele wird Vermögensaufbau schwieriger. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Rolle spielen Erbschaften beim Vermögensaufbau?
  • Warum geraten Unternehmer zunehmend unter Druck?
  • Welche Folgen hätte eine Vermögenssteuer?

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avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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