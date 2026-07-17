Politik

Leihmutterschaft: CDU-Politiker fordert Spahns Rücktritt

Die CDU ist strikt gegen eine Zulassung von Leihmutterschaften. Dass ihr Frontmann im Bundestag nun privat einen anderen Weg gegangen ist, setzt ihn massiv unter Druck.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.07.2026 17:00
Lesezeit: 3 min
Leihmutterschaft: CDU-Politiker fordert Spahns Rücktritt
Wegen einer Leihmutterschaft in den USA fordern Politiker der CDU den Rücktritt von Jens Spahn. Warum die private Entscheidung ihn so unter Druck setzt (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Unionspolitiker nach der US-Leihmutterschaft den Rücktritt von Jens Spahn fordern.
  • Weshalb Spahns Entscheidung für eine Leihmutterschaft im Widerspruch zur Parteilinie der Union steht.
  • Wie die Parteispitze um Friedrich Merz auf die Vorwürfe gegen den Fraktionschef reagiert.

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