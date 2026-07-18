Wirtschaft

Das Maschinenherz Deutschlands kommt zum Stillstand: Das Problem ist größer als in der Automobilbranche

In den meisten Ländern der Europäischen Union wächst die Maschinenproduktion dank einer Investitionswelle. Nicht so in Deutschland. Der Maschinenbausektor, das industrielle Herz des Landes, schrumpft stetig.
Autor
avtor
Ignacy Morawski
18.07.2026 05:47
Lesezeit: 3 min
Das Maschinenherz Deutschlands kommt zum Stillstand: Das Problem ist größer als in der Automobilbranche
Die Krise im deutschen Maschinenbau wiegt schwerer als bei den Autobauern: Erfahren Sie, warum Chinas Konkurrenz 1,3 Millionen Jobs bedroht (Foto: dpa). Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche Maschinenbau tiefer in der Krise steckt als die Automobilindustrie.
  • Weshalb die heimische Maschinenproduktion schrumpft, während der Sektor im EU-Ausland wächst.
  • Wie chinesische Konkurrenz und der demografische Wandel den deutschen Maschinenbau existenziell bedrohen.

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Ignacy Morawski

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Der Initiator des Projekts und Leiter des SpotData-Teams war viele Jahre im Bankensektor tätig (WestLB, Polski Bank Przedsiębiorczości), zuletzt als Chefökonom. Zwischen 2012 und 2016 erhielt er zahlreiche Auszeichnungen in verschiedenen Rankings, darunter zwei Podiumsplätze beim Wettbewerb für den besten Makroökonomen, der von „Rzeczpospolita“ und der Polnischen Nationalbank veranstaltet wurde. 2017 wurde er in die „New Europe 100“-Liste aufgenommen, eine Liste der innovativsten Persönlichkeiten Mitteleuropas, die von der Financial Times veröffentlicht wurde. 2019 wurde er von ThinkTank als einer der zehn von der polnischen Wirtschaft am meisten beachteten Ökonomen ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde das von ihm gegründete SpotData-Projekt für einen GrandPress Digital Award nominiert. Er absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Bocconi-Universität in Mailand und der Politikwissenschaft an der Universität Warschau.

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