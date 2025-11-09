Technologie

Dunkle Wolke aus den USA: Die digitale Gefahr des US CLOUD Acts

Ein US-Gesetz erlaubt amerikanischen Behörden Zugriff auf Daten in europäischen Clouds – ohne Wissen oder Zustimmung der Betroffenen. Unternehmen, Behörden und Bürger sind gleichermaßen betroffen, denn selbst Server in Deutschland bieten keinen Schutz. Wer Microsoft, Google oder Amazon nutzt, öffnet theoretisch die Tür für Washington. Die digitale Souveränität Europas steht damit auf dem Spiel. Dieser Artikel erklärt, wie der US CLOUD Act funktioniert, welche Risiken er birgt und welche Alternativen Unternehmen haben, um ihre Daten wirklich zu schützen.