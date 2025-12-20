Politik

Härtefallfonds für bedürftige Ostrentner schliesst: 425 Millionen Euro ungenutzt

Aus dem Härtefallfonds für bedürftige Rentner aus der ehemaligen DDR und Osteuropa fließen zu Jahresende mehrere Hundert Millionen Euro ungenutzt zurück an die Staatskasse. Die Stiftung Härtefallfonds ist 2023 gestartet und wird Ende dieses Jahres abgewickelt. Doch nur ein vergleichsweise kleiner Teil des vorgesehenen Geldes wurde ausgeteilt.