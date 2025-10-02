Wirtschaft

Große Unterschiede bei Alterseinkünften – Viele Rentner mit weniger als 1.400 Euro im Monat

Knapp jeder fünfte Ruheständler in Deutschland muss mit einem monatlichen Nettoeinkommen von höchstens 1.400 Euro auskommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, liegt ein weiteres Fünftel nur geringfügig darüber. Gleichzeitig verfügen die einkommensstärksten 20 Prozent der Rentner über mehr als 2.870 Euro im Monat – ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Kluft bei den Alterseinkünften.