Panorama

Grüne Stadt der Zukunft: Wie realistisch CO2-neutrale Metropolen bis 2040 sind

Städte sollen Europas Klima-Rettungsanker werden – doch zwischen Vision und Wirklichkeit klafft eine Lücke. EU-Ziele, Modellstädte und Hebel wie Gebäude, Digitalisierung und Verkehr zeigen, was möglich wäre. Nur: Wie gelingt das politisch, sozial und finanziell – und wer zahlt am Ende?