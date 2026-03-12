Wirtschaft

Logistikverbände schlagen Alarm: Hohe Spritpreise sind nicht zu verkraften - staatliche Entlastung ist notwendig

Deutsche Logistikverbände ⁠schlagen wegen der kriegsbedingt gestiegenen Kraftstoffpreise Alarm. In einem Appell fordern sie von der Bundesregierung sehr kurzfristige Maßnahmen der Entlastung in Form von Steuersenkungen oder Reduktion der CO2-Abgabe.