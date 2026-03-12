Panorama

Künstliche Intelligenz in der Medizin: Wie zuverlässig sind KI-Diagnosen wirklich?

Künstliche Intelligenz gewinnt auch im Gesundheitsbereich zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Menschen wenden sich bei Beschwerden zunächst an KI statt an Ärzte. Doch wie verlässlich sind diese digitalen Ratgeber wirklich?