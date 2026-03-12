DroneShield-Aktie: Expansion, Rekordzahlen und Nachfrage stehen im Fokus beim Drohnenabwehrspezialisten

Symbolbild: Eine Drohne der Bundespolizei fängt eine kleine Drohne mit einem Netz. Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen steigt - und die DroneShield-Aktie profitiert. (Foto: dpa)

DroneShield-Aktie: Expansion, Rekordzahlen und steigende Nachfrage treiben den Drohnenabwehrspezialisten

Die DroneShield-Aktie steht am Donnerstag unter Beobachtung der Anleger, denn sie hat wichtige Kursmarken fest im Blick. Der DroneShield-Aktienkurs notiert aktuell bei 2,40 Euro und verzeichnet seit Wochenbeginn einen Kursanstieg von 9 Prozent. Zeitweise bewegte sich der Kurs sogar bei 2,42 Euro. Damit rückt erneut das Januar-Hoch von rund 2,50 Euro in den Fokus.

Am Donnerstag ist die DroneShield-Aktie aktuell zwar annähernd 1,5 Prozent im Minus, doch insgesamt sieht die Entwicklung gut aus. Die Nachfrage nach den Produkten des australischen Drohnenabwehrspezialisten ist stark, die Verteidigungsbudgets wachsen und DroneShield hat ehrgeizige Expansionspläne. Besonders die geplante Ausweitung der DroneShield-Produktion sowie eine neue Fertigungsstätte in Europa stärken das Vertrauen der Anleger.

Strategische Expansion in Europa

Ein zentraler Treiber für den Anstieg der DroneShield-Aktie in der laufenden ist die geplante europäische Fertigung. Das in der Europäischen Union geplante Werk für die DroneShield-Produktion soll Lieferzeiten verkürzen und es dem Unternehmen ermöglichen, schneller auf Ausschreibungen in Europa zu reagieren. Gleichzeitig erfüllen lokale Produktionskapazitäten wichtige Anforderungen europäischer Beschaffungsprogramme.

Die neue Anlage wird die komplette Endmontage, einschließlich Platinenbestückung und Qualitätsprüfung, übernehmen. Die Produktionslinie soll bis Mitte 2026 erste Einheiten ausliefern. Insgesamt will das Unternehmen seine jährliche Produktionskapazität bis Ende 2026 von rund 500 Millionen Dollar im Jahr 2025 auf voraussichtlich 2,4 Milliarden Dollar steigern. Programme wie der "ReArm Europe Plan" und die "Readiness 2030"-Initiative erhöhen den Druck auf Rüstungslieferanten, lokale Produktionskapazitäten aufzubauen. Für den Drohnenabwehrspezialist DroneShield eröffnet die europäische DroneShield-Produktion daher neue Marktchancen.

Rekordzahlen und wachsende Auftragspipeline

Auch fundamental liefert der Drohnenabwehrspezialist starke Zahlen, die Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen steigt. Das Geschäftsjahr 2025 markierte einen Wendepunkt: Der Umsatz kletterte um 276 Prozent auf 216,5 Millionen australische Dollar. Der Gewinn stieg um 367 Prozent auf 3,5 Millionen AUD.

Besonders bemerkenswert: Das bereinigte EBITDA drehte von einem Verlust im Vorjahr auf plus 36,5 Millionen AUD. Die Auftragspipeline wuchs gleichzeitig auf 2,3 Milliarden AUD. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 liegen bereits fest gebuchte Aufträge im Wert von 104 Millionen AUD vor. Europa führt mit 1,2 Milliarden AUD über 78 Projekte, gefolgt von der Asien-Pazifik-Region mit 481 Millionen AUD. Zu den Großprojekten zählt unter anderem ein Auftrag eines europäischen Militärkunden im Wert von 49,6 Millionen AUD. Insgesamt umfasst die Pipeline rund 300 potenzielle Aufträge in 50 Ländern.

Technologische Stärke treibt Nachfrage

Die steigende Nachfrage hängt eng mit der technologischen Position des Unternehmens zusammen. Der Drohnenabwehrspezialist entwickelte früh Systeme zur Bekämpfung von Drohnen. Ein zentrales Produkt ist die Störvorrichtung „DroneGun Mk4“, die Funkverbindungen im Frequenzbereich mehrerer Gigahertz blockieren kann.

Solche Systeme werden inzwischen von Behörden in über 30 Staaten eingesetzt. Seit dem Jahr 2022 testeten auch mehrere internationale Flughäfen entsprechende Geräte. Berichte über Drohneneinsätze in Konfliktregionen und steigende Verteidigungsbudgets treiben den Bedarf an Anti-Drohnen-Technologie zusätzlich an.

DroneShield-Aktie vor wichtiger Marke

Der DroneShield-Aktienkurs steht damit erneut vor einer wichtigen technischen Hürde. Händler beobachten besonders die Marke von 2,50 Euro, die bereits im Januar erreicht wurde. Nach einem Kursanstieg von rund 22 Prozent innerhalb von 30 Tagen gilt eine Konsolidierungsphase als normale Marktreaktion. Analysten sehen darin keine unternehmensspezifischen Warnsignale. Sollte die DroneShield-Aktie die Marke von 2,50 Euro überwinden, könnte der Aufwärtstrend neuen Schwung bekommen. Für Anleger bleibt daher entscheidend, ob der Drohnenabwehrspezialist seine Expansionspläne und die massive Ausweitung der DroneShield-Produktion tatsächlich wie geplant umsetzt.

Die DroneShield-Aktie profitiert aktuell von mehreren starken Wachstumstreibern. Der Drohnenabwehrspezialist meldet stark steigende Umsätze, eine Auftragspipeline von 2,3 Milliarden AUD und ehrgeizige Pläne für eine massive Ausweitung der DroneShield-Produktion. Besonders die geplante Fertigung in Europa könnte dem Unternehmen neue Marktchancen eröffnen. Gleichzeitig zeigt der DroneShield-Aktienkurs nach einem starken Anstieg eine typische Konsolidierungsphase. Entscheidend wird nun, ob der Drohnenabwehrspezialist seine Kapazitäten tatsächlich wie geplant ausbauen und die vielen Projekte aus der Pipeline auch ausliefern kann. Gelingt dies, könnte die DroneShield-Aktie langfristig weiter profitieren – scheitert die Umsetzung, dürften Anleger genauer hinschauen.