Gewinneinbruch beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck. Beim Sparen kommt der Konzern dagegen voran, wie das Unternehmen mitteilt. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Daimler-Truck-Aktie: Gewinn bricht um 34 Prozent ein

US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika haben das Geschäft des Dax-Konzerns Daimler Truck im vergangenen Jahr stark belastet. Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers brach um 34 Prozent ein. Das Konzernergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro gesunken, teilte der Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

Der Konzern habe "2025 in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld mit rückläufigen Schlüsselmärkten ein resilientes Konzernergebnis" erzielt, hieß es in der Mitteilung. "Unsere Ergebnisse für 2025 zeigen eine verbesserte operative Performance in einem herausfordernden Geschäftsumfeld", sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström laut Mitteilung.

Allerdings gingen zentrale Finanzkennzahlen teils deutlich zurück. Der Umsatz sank um neun Prozent von rund 54,1 Milliarden Euro auf rund 49,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft fiel um 20 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet der Konzern eine operative Verbesserung durch höhere Stückzahlen und Effizienzsteigerungen, hieß es.

Daimler-Truck-Aktie unter Druck: Marktschwäche in Nordamerika belastet Absatz

Der Absatz ging 2025 zurück. Insgesamt verkaufte der Konzern im vergangenen Jahr 422.510 Lkw und Busse. Das entspricht einem Minus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In Nordamerika brach der Absatz um 26 Prozent ein. Dort verkaufte der Konzern 2025 nur noch rund 142.000 Fahrzeuge. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen. Die Folgen für die Daimler-Truck-Aktie: Zum Börsenstart am Donnerstag ging es erstmal runter auf 40,40 EUR, das ist ein Minus von 3,42 Prozent.

Daimler-Truck-Aktie im Fokus: Sparprogramm "Cost Down Europe" soll Kosten senken

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" gestartet. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika will der Konzern sparen.

"Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als geplant", sagte Rådström laut Mitteilung. 2025 habe das Unternehmen bereits Nettoeinsparungen von über 100 Millionen Euro erzielt, teilte der Dax-Konzern mit. Für 2026 strebt Daimler Truck Gesamt-Nettoeinsparungen von mindestens 250 Millionen Euro an.