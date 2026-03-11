Wirtschaft

Energiepreise im Fokus: Wie der Iran-Krieg die Weltwirtschaft belastet

Die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran erhöht weltweit die Nervosität an den Energiemärkten. Könnte ein längerer Konflikt im Nahen Osten durch steigende Energiepreise Inflation und schwächeres Wachstum auslösen?
Albina Kenda
11.03.2026 06:00
Lesezeit: 5 min
Die Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran erhöht die Risiken für steigende Energiepreise und könnte die Weltwirtschaft bei längerem Konflikt mit Inflation und schwächerem Wachstum belasten (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum ein längerer Iran-Konflikt das globale Wirtschaftswachstum um 0,2 Prozentpunkte senken könnte.
  • Weshalb europäische Gasspeicher Deutschland besonders anfällig für neue Energiepreisschocks machen.
  • Wie eine Störung der Straße von Hormus Asien und Europa in direkte Konkurrenz um Energie bringt.

avtor1
Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

11.03.2026

Die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran erhöht weltweit die Nervosität an den Energiemärkten. Könnte ein...

