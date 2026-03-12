Wirtschaft

Debatte um Vermögenssteuer: Lego-Chef warnt vor Folgen für Unternehmen

Die Debatte über eine Vermögenssteuer sorgt in Dänemark für Spannungen zwischen Politik und Wirtschaft, nachdem sich Lego-Chef Niels B. Christiansen ungewöhnlich deutlich zu Wort meldete. Welche wirtschaftlichen Folgen hätte eine solche Steuer für Unternehmen und Investitionen?