Politik

US-Urteil bremst Trumps Zollpolitik: Indien setzt weiterhin auf russisches Öl

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA begrenzt den handelspolitischen Spielraum von Präsident Trump und beeinflusst die Debatte über Indiens Ölimporte aus Russland. Welche Folgen hat das für die Energiepartnerschaft zwischen Neu-Delhi und Moskau?