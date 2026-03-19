Wirtschaft

CDU-Wirtschaftsrat fordert Fracking in Deutschland – Risiken für Umwelt und Klima

Deutschlands Rohstoffstrategie steht unter Druck: Der Ruf nach mehr Eigenförderung wird lauter. Fracking rückt dabei wieder in den Fokus politischer Diskussionen. Doch kann die umstrittene Technologie wirklich Abhängigkeiten verringern, ohne neue Risiken für Umwelt und Gesellschaft zu schaffen?
Autor
avtor
Markus Gentner
19.03.2026 09:58
Aktualisiert: 19.03.2026 09:58
Lesezeit: 1 min
CDU-Wirtschaftsrat fordert Fracking in Deutschland – Risiken für Umwelt und Klima
Astrid Hamker, Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU. (Archivbild von 2022: dpa) Foto: Bernd von Jutrczenka

Im Folgenden:

  • Warum fordert der CDU-Wirtschaftsrat den Einsatz von Fracking?
  • Wie könnte Fracking die Energieversorgung in Deutschland verändern?
  • Welche Position vertritt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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