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EY-Umfrage: Jobmarkt verunsichert Deutschlands Studierende

Wer heute studiert, blickt offenbar weniger sorglos auf den Arbeitsmarkt als frühere Jahrgänge. Eine aktuelle Umfrage von EY zeigt veränderte Prioritäten und sinkenden Optimismus. Entsteht hier eine Generation, die Sicherheit höher bewertet als berufliche Chancen und Einkommen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.06.2026 08:36
Aktualisiert: 13.06.2026 08:51
Lesezeit: 2 min
EY-Umfrage: Jobmarkt verunsichert Deutschlands Studierende
Eine aktuelle EY-Umfrage offenbart sinkenden Optimismus bei Studierenden. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum rechnen immer weniger Studierende mit einem schnellen Jobeinstieg?
  • Weshalb verdrängt Sicherheit inzwischen das Gehalt als wichtigsten Faktor?
  • Welche Folgen hat die Wirtschaftslage für die Generation Studium?

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