Finanzen

US-Marktbericht: Billionär Musk sieht SpaceX-Debüt abheben und holt den Titel

Ein historischer Handelstag an der Wall Street voller Rekorde und geopolitischer Wendepunkte.
Autor
Bonnier Investor
12.06.2026 22:10
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Billionär Musk sieht SpaceX-Debüt abheben und holt den Titel
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Ein historischer Börsengang

Ein großes Thema dominierte am Freitag die Wall Street: der Börsengang von Elon Musks SpaceX.

Die Aktien des Unternehmens starteten gegen Mittag in New York in den Handel und notierten sofort im Plus.

Nachdem der Ausgabepreis auf 135 US-Dollar festgelegt worden war, trieben Händler den Kurs zur Eröffnung auf 150 US-Dollar und im weiteren Tagesverlauf stetig nach oben, bis er bei Börsenschluss schließlich bei fast 161 US-Dollar notierte – ein Tagesplus von 19 Prozent.

Das Unternehmen hatte am Donnerstag zum Ausgabepreis 75 Milliarden US-Dollar (64,7 Milliarden Euro) eingenommen und dabei 555,6 Millionen Aktien verkauft.

Diese Kursentwicklung macht Gründer Elon Musk zum ersten Billionär der Welt.

Entspannung am Ölmarkt

Anderorts standen die USA und der Iran Berichten zufolge kurz vor einer Einigung, die zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus führen wird.

Die Ölpreise sanken aufgrund dieser Nachricht am Freitagmorgen auf ein Dreimonatstief und setzten diesen Trend im Tagesverlauf fort. Im späten Handel fiel die Sorte Brent auf 82,40 US-Dollar pro Barrel.

Gewinner und Verlierer an der Wall Street

Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,7 Prozent höher bei 51.202,26 Punkten, der S&P 500 stieg um 0,5 Prozent auf 7.431,46 Punkte und der Nasdaq legte bis zur Schlussglocke um 0,31 Prozent auf 25.888,84 Punkte zu.

Abgesehen von SpaceX war es auch für eine Reihe weiterer Unternehmen ein guter Tag an der Wall Street.

Die Technologiekonzerne Seagate und Intel stiegen um 7,25 Prozent auf 931,04 US-Dollar bzw. um 6,51 Prozent auf 124,57 US-Dollar.

Albemarle legte um 7,40 Prozent auf 170,40 US-Dollar zu, während Mosaic um 7,56 Prozent auf 22,69 US-Dollar anstieg.

Auf der Verliererseite gab EchoStar jedoch um 10,97 Prozent auf 114,08 US-Dollar nach, TKO Holdings sank um 4,78 Prozent auf 203,30 US-Dollar, während Adobe 6,76 Prozent verlor und auf 204,02 US-Dollar abrutschte.

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