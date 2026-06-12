Wirtschaft

Deutschlands Mitte ist pleite: Insolvenzen bei Verbrauchern und Firmen steigen stetig

Die Welle der Insolvenzen in Deutschland endet nicht: Im ersten Quartal des Jahres verzeichneten die Amtsgerichte einen spürbaren Anstieg sowohl bei den Unternehmenspleiten als auch bei den Verbraucherinsolvenzen, was den wachsenden finanziellen Druck auf Wirtschaft und Privatleute verdeutlicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 19:11
Lesezeit: 1 min
Deutschlands Mitte ist pleite: Insolvenzen bei Verbrauchern und Firmen steigen stetig
Experten wie die Kreditauskunftei Creditreform rechnen auch im laufenden Jahr mit noch mehr Insolvenzen in Deutschland. (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum die Forderungen der Gläubiger trotz steigender Insolvenzzahlen derzeit deutlich sinken.
  • Welche deutschen Schlüsselindustrien künftig den höchsten Restrukturierungsbedarf aufweisen.
  • Weshalb sich die finanzielle Notlage auch für Privatpersonen zusehends verschärft.

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