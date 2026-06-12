Wirtschaft

Deutschlands Mitte ist pleite: Insolvenzen bei Verbrauchern und Firmen steigen stetig

Die Welle der Insolvenzen in Deutschland endet nicht: Im ersten Quartal des Jahres verzeichneten die Amtsgerichte einen spürbaren Anstieg sowohl bei den Unternehmenspleiten als auch bei den Verbraucherinsolvenzen, was den wachsenden finanziellen Druck auf Wirtschaft und Privatleute verdeutlicht.