Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft: Sechs Thesen zur Krisenbewältigung

Deutschlands Wirtschaft steckt in einer tiefen strukturellen Krise, da das exportgetriebene Wachstumsmodell der letzten Jahrzehnte spürbar an seine Grenzen stößt. Der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Rainer Land hat einen anderen Blick auf die Krise der deutschen Wirtschaft entwickelt. Er stellt sechs alternative Thesen zur Wettbewerbsfähigkeit auf, die die vorherrschenden wirtschaftspolitischen Annahmen infrage stellen.