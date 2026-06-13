Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft: Sechs Thesen zur Krisenbewältigung

Deutschlands Wirtschaft steckt in einer tiefen strukturellen Krise, da das exportgetriebene Wachstumsmodell der letzten Jahrzehnte spürbar an seine Grenzen stößt. Der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Rainer Land hat einen anderen Blick auf die Krise der deutschen Wirtschaft entwickelt. Er stellt sechs alternative Thesen zur Wettbewerbsfähigkeit auf, die die vorherrschenden wirtschaftspolitischen Annahmen infrage stellen.
Autor
Stephanie Schoen
13.06.2026 05:47
Lesezeit: 5 min
Deutsche Wirtschaft: Sechs Thesen zur Krisenbewältigung
Ökonom Rainer Land stellt 6 Thesen auf, die Deutschlands Wirtschaft retten könnten. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Welche strukturellen Probleme Deutschland hat
  • Warum die aktuelle Wirtschaftspolitik keine Abhilfe schafft
  • Wie Ansätze für eine zukunftfähige deutsche Wirtschaft aussehen könnten

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