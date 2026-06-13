Technologie

KI-Revolution: In einer Branche ist sie schon angekommen

In der Softwarebranche ist die KI-Revolution nicht mehr Zukunftsmusik. Sie zeigt, wie schnell ein Beruf kippen kann und welche Fragen sich bald auch andere Branchen stellen müssen.
Autor
avtor
Kevin Grønnemann
13.06.2026 07:15
Lesezeit: 12 min
KI-Revolution: In einer Branche ist sie schon angekommen
Erst Software, dann der Rest: Die KI-Revolution zeigt ihr Tempo am Arbeitsmarkt. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum agentische KI die Arbeit von Softwareentwicklern grundlegend verändert hat.
  • Welche Berufe als nächste vom KI-Wandel erfasst werden – und welche zuletzt.
  • Wie Unternehmen außerhalb der IT-Branche sich jetzt auf den Umbruch vorbereiten sollten.

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