Technologie

Glasfaser-Boom ohne Kunden: Warum die Branche ins Straucheln gerät

Schnelles Internet gilt als Schlüssel für die digitale Zukunft Deutschlands. Doch während immer mehr Glasfaserkabel verlegt werden, geraten zahlreiche Unternehmen unter Druck. Hohe Kosten, wenige Kunden und wachsende Unsicherheit stellen die Branche vor eine entscheidende Frage: Rechnet sich der Glasfaser-Ausbau überhaupt?