Politik

Neues Ranking: Wer jetzt über Europas Zukunft entscheidet

Donald Trumps Aufstieg an die Spitze des aktuellen Politico-Rankings zeigt, wie stark externe Kräfte Europas Politik inzwischen bestimmen. Die neue Liste deutet an, dass die Machtachsen des Kontinents neu geordnet werden. Europas Regierungen stellen sich nun auf ein politisches Jahr ein, das von Unsicherheit, Konkurrenz und wachsendem Einfluss äußerer Player geprägt sein wird.