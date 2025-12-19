US-Börsen: Rallye mehrerer Technologieunternehmen treibt US-Aktien an

Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite legte um mehr als 1,3 Prozent zu. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 0,3 Prozent.

Mit der Erholung zum Wochenausklang schlossen der S&P 500 und der Nasdaq die Woche im grünen Bereich und stiegen in der letzten vollen Woche des Jahres 2025 um 0,1 Prozent bzw. 0,4 Prozent. Der Dow hingegen fiel im Wochenverlauf um 0,6 Prozent.

TikTok beflügelt Oracle-Aktie

Im Technologiesektor machte die Oracle-Aktie einen Sprung, nachdem das chinesische Unternehmen ByteDance Verträge zur Gründung eines US-Joint-Ventures für TikTok unterzeichnet hatte.

TikToks lange aufgeschobener Plan zur Abspaltung von der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance wurde am Donnerstag Realität, als die virale Video-Sharing-App bekannt gab, dass sie von einer Käufergruppe unter der Führung von Oracle übernommen wird.

Bloomberg berichtete, dass TikTok-CEO Shou Chew den Mitarbeitern mitteilte, dass das Unternehmen und ByteDance verbindliche Vereinbarungen zur Gründung eines US-Joint-Ventures unterzeichnet haben, das sich mehrheitlich im Besitz amerikanischer Investoren befindet. Chew schrieb, er freue sich, „großartige Neuigkeiten zu teilen“, und erklärte, dass die Verträge mit Oracle, Silver Lake Management und MGX unterzeichnet seien.

Die Transaktion soll am 22. Januar 2026 abgeschlossen werden, wobei Chew hinzufügte, dass bis dahin noch Arbeit zu erledigen sei.

Nach Abschluss der Transaktion wird das US-Joint-Venture als eigenständige Einheit agieren, die den Datenschutz, die Moderation von Inhalten und die Sicherheit der Algorithmen im Land kontrolliert, so Chew. Die neue US-Einheit wird zudem von einem neuen siebenköpfigen Vorstand geleitet, der mehrheitlich aus Amerikanern besteht.

Die Aktien von Oracle sprangen am Freitag um über 6 Prozent nach oben.

Nvidia-Aktie stieg um über 3 Prozent

Das Vertrauen in den KI-Handel erhielt neuen Auftrieb durch Nvidia. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach einem Bericht von Reuters, wonach die Trump-Regierung eine Überprüfung eingeleitet hat, die die Blockade von H200-Lieferungen nach China aufheben könnte.

Infolgedessen könnte Nvidia die Erlaubnis erhalten, seine ersten Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips nach China zu senden, so Quellen gegenüber Reuters.

Trump schließt Abkommen mit neun Pharmaunternehmen

Gleichzeitig unterzeichneten neun Pharmaunternehmen am Freitag Verträge mit der Trump-Regierung, um die Preise einiger Medikamente für Amerikaner im Austausch für eine dreijährige Zollbefreiung ihrer Produkte zu senken. Dies ist Trumps neuester Versuch, die US-Preise an das Niveau anderer wohlhabender Länder anzugleichen.

Das Abkommen wurde von Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck, der US-Einheit Genentech von Roche, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi und GSK unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird jeder Arzneimittelhersteller die Preise für die meisten Medikamente senken, die im Rahmen des Medicaid-Programms an Menschen mit geringem Einkommen verkauft werden.

US-Patienten zahlen derzeit bei weitem am meisten für verschreibungspflichtige Medikamente, oft fast dreimal so viel wie in anderen Industrieländern, und Trump hat Druck auf die Arzneimittelhersteller ausgeübt, ihre Preise auf das Niveau zu senken, das Patienten anderswo zahlen.

Wirtschaftsdaten bestimmten die Woche

Nach den in dieser Woche veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten hoffen Investoren, dass die Zinssenkungen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. In dieser Woche wurden die verspäteten Arbeitsmarkt- und Verbraucherinflationsberichte für November veröffentlicht, hinsichtlich derer Zuverlässigkeit jedoch viele skeptisch sind.

Ein besser als erwartetes Inflationsbild in Verbindung mit einem schwächelnden Arbeitsmarkt hat die Hoffnung neu entfacht, dass die Federal Reserve ihre jüngste Lockerung der Geldpolitik fortsetzen wird.

Viele Händler wetten weiterhin auf zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, doch in den letzten Tagen haben sich die Einsätze in Richtung weiterer Senkungen verschoben.

Gleichzeitig stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,15 Prozent, da die Anleihemärkte weltweit die Zinserhöhung der Bank of Japan auf den höchsten Stand seit 1995 verarbeiteten.

NYSE und Nasdaq gaben bekannt, dass die US-Aktienmärkte am 24. und 26. Dezember planmäßig geöffnet sind. US-Präsident Trump hatte angeordnet, die Arbeit der Bundesregierung an diesen Tagen einzustellen.