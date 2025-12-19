Finanzen

US-Börsen: Rallye mehrerer Technologieunternehmen treibt US-Aktien an

Die US-Aktien unterbrachen ihre jüngste Verlustserie und stiegen am Freitag, da Anzeichen einer abkühlenden Inflation und nachlassende Sorgen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz den Optimismus an der Wall Street stützten.
Autor
Bonnier Investor
19.12.2025 23:15
Lesezeit: 2 min
US-Börsen: Rallye mehrerer Technologieunternehmen treibt US-Aktien an
NOUVEL YORK CITY, USA : Bâtiment de la Bourse de Nouvelle York à Wall Street à Manhattan, Nouvel York City, États-Unis Foto: Farid El Messaoudi

Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite legte um mehr als 1,3 Prozent zu. Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 0,3 Prozent.

Mit der Erholung zum Wochenausklang schlossen der S&P 500 und der Nasdaq die Woche im grünen Bereich und stiegen in der letzten vollen Woche des Jahres 2025 um 0,1 Prozent bzw. 0,4 Prozent. Der Dow hingegen fiel im Wochenverlauf um 0,6 Prozent.

TikTok beflügelt Oracle-Aktie

Im Technologiesektor machte die Oracle-Aktie einen Sprung, nachdem das chinesische Unternehmen ByteDance Verträge zur Gründung eines US-Joint-Ventures für TikTok unterzeichnet hatte.

TikToks lange aufgeschobener Plan zur Abspaltung von der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance wurde am Donnerstag Realität, als die virale Video-Sharing-App bekannt gab, dass sie von einer Käufergruppe unter der Führung von Oracle übernommen wird.

Bloomberg berichtete, dass TikTok-CEO Shou Chew den Mitarbeitern mitteilte, dass das Unternehmen und ByteDance verbindliche Vereinbarungen zur Gründung eines US-Joint-Ventures unterzeichnet haben, das sich mehrheitlich im Besitz amerikanischer Investoren befindet. Chew schrieb, er freue sich, „großartige Neuigkeiten zu teilen“, und erklärte, dass die Verträge mit Oracle, Silver Lake Management und MGX unterzeichnet seien.

Die Transaktion soll am 22. Januar 2026 abgeschlossen werden, wobei Chew hinzufügte, dass bis dahin noch Arbeit zu erledigen sei.

Nach Abschluss der Transaktion wird das US-Joint-Venture als eigenständige Einheit agieren, die den Datenschutz, die Moderation von Inhalten und die Sicherheit der Algorithmen im Land kontrolliert, so Chew. Die neue US-Einheit wird zudem von einem neuen siebenköpfigen Vorstand geleitet, der mehrheitlich aus Amerikanern besteht.

Die Aktien von Oracle sprangen am Freitag um über 6 Prozent nach oben.

Nvidia-Aktie stieg um über 3 Prozent

Das Vertrauen in den KI-Handel erhielt neuen Auftrieb durch Nvidia. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach einem Bericht von Reuters, wonach die Trump-Regierung eine Überprüfung eingeleitet hat, die die Blockade von H200-Lieferungen nach China aufheben könnte.

Infolgedessen könnte Nvidia die Erlaubnis erhalten, seine ersten Lieferungen fortschrittlicher KI-Chips nach China zu senden, so Quellen gegenüber Reuters.

Trump schließt Abkommen mit neun Pharmaunternehmen

Gleichzeitig unterzeichneten neun Pharmaunternehmen am Freitag Verträge mit der Trump-Regierung, um die Preise einiger Medikamente für Amerikaner im Austausch für eine dreijährige Zollbefreiung ihrer Produkte zu senken. Dies ist Trumps neuester Versuch, die US-Preise an das Niveau anderer wohlhabender Länder anzugleichen.

Das Abkommen wurde von Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences, Merck, der US-Einheit Genentech von Roche, Novartis, Amgen, Boehringer Ingelheim, Sanofi und GSK unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung wird jeder Arzneimittelhersteller die Preise für die meisten Medikamente senken, die im Rahmen des Medicaid-Programms an Menschen mit geringem Einkommen verkauft werden.

US-Patienten zahlen derzeit bei weitem am meisten für verschreibungspflichtige Medikamente, oft fast dreimal so viel wie in anderen Industrieländern, und Trump hat Druck auf die Arzneimittelhersteller ausgeübt, ihre Preise auf das Niveau zu senken, das Patienten anderswo zahlen.

Wirtschaftsdaten bestimmten die Woche

Nach den in dieser Woche veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten hoffen Investoren, dass die Zinssenkungen im nächsten Jahr fortgesetzt werden. In dieser Woche wurden die verspäteten Arbeitsmarkt- und Verbraucherinflationsberichte für November veröffentlicht, hinsichtlich derer Zuverlässigkeit jedoch viele skeptisch sind.

Ein besser als erwartetes Inflationsbild in Verbindung mit einem schwächelnden Arbeitsmarkt hat die Hoffnung neu entfacht, dass die Federal Reserve ihre jüngste Lockerung der Geldpolitik fortsetzen wird.

Viele Händler wetten weiterhin auf zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, doch in den letzten Tagen haben sich die Einsätze in Richtung weiterer Senkungen verschoben.

Gleichzeitig stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf 4,15 Prozent, da die Anleihemärkte weltweit die Zinserhöhung der Bank of Japan auf den höchsten Stand seit 1995 verarbeiteten.

NYSE und Nasdaq gaben bekannt, dass die US-Aktienmärkte am 24. und 26. Dezember planmäßig geöffnet sind. US-Präsident Trump hatte angeordnet, die Arbeit der Bundesregierung an diesen Tagen einzustellen.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

US-Börsen: Rallye mehrerer Technologieunternehmen treibt US-Aktien an
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Rallye mehrerer Technologieunternehmen treibt US-Aktien an
19.12.2025

Die US-Aktien unterbrachen ihre jüngste Verlustserie und stiegen am Freitag, da Anzeichen einer abkühlenden Inflation und nachlassende...

Micron Technology-Aktie und der KI-Boom: Experten sehen Parallelen zu Nvidia
DWN
Finanzen
Finanzen Micron Technology-Aktie und der KI-Boom: Experten sehen Parallelen zu Nvidia
19.12.2025

Der KI-Boom verändert den Halbleitermarkt und lenkt den Blick auf Speicherhersteller. Kann die Micron Technology-Aktie dauerhaft von...

EU lockert Gentechnik-Vorgaben: Was sich im Supermarkt ändert und wo Chancen und Risiken liegen
DWN
Politik
Politik EU lockert Gentechnik-Vorgaben: Was sich im Supermarkt ändert und wo Chancen und Risiken liegen
19.12.2025

Die EU stellt die Weichen für lockerere Gentechnik-Vorgaben – mit Folgen für Supermärkte, Kennzeichnung und Landwirtschaft....

SumUp-IPO 2026: Wie SumUp-Gründer Daniel Klein eines der größten Fintechs Europas an die Börse bringt
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt SumUp-IPO 2026: Wie SumUp-Gründer Daniel Klein eines der größten Fintechs Europas an die Börse bringt
19.12.2025

Ob Taxi oder Dönerbude: Die kleinen weißen SumUp-Terminals haben die Kartenzahlung in deutschen Kleinstbetrieben etabliert. Nun führt...

Verbrenner-Aus: EU lockert Vorgaben und setzt den Fokus auf Unternehmen und Hersteller
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Verbrenner-Aus: EU lockert Vorgaben und setzt den Fokus auf Unternehmen und Hersteller
19.12.2025

Die Europäische Kommission richtet ihre Verkehrsklimapolitik neu aus und verändert damit die Rahmenbedingungen für Industrie und...

Bitcoin-Prognose 2026: Kurs erholt sich – Experten streiten über den weiteren Weg
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Prognose 2026: Kurs erholt sich – Experten streiten über den weiteren Weg
19.12.2025

Der Bitcoin-Kurs schwankt, die Jahresendrally bleibt aus – und doch überbieten sich Experten mit kühnen Zielen. Zwischen 87.900 Dollar...

Jetzt die besten Dividenden-Aktien kaufen: Diese Titel überzeugen Experten von Morningstar
DWN
Finanzen
Finanzen Jetzt die besten Dividenden-Aktien kaufen: Diese Titel überzeugen Experten von Morningstar
19.12.2025

Dividenden gelten für viele Anleger als stabiler Ertragsanker in unsicheren Marktphasen. Doch woran lässt sich erkennen, welche...

E-Autos: Kfz-Steuerbefreiung bei Elektroautos bis 2035 verlängert
DWN
Politik
Politik E-Autos: Kfz-Steuerbefreiung bei Elektroautos bis 2035 verlängert
19.12.2025

Elektroautos sollen länger steuerfrei bleiben – doch die neuen Regeln haben einen Haken. Ein Beschluss im Bundesrat verschiebt Fristen,...