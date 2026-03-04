Wirtschaft

Noch mehr Bürokratie? EU-Kommission will „Made in Europe“ - Vorgabe für öffentliche Aufträge

Die Europäische Union muss ihre CO2-Emissionen senken und will ihre Industrie erhalten. Ist die Lösung, europäisch zu kaufen? Kritik kommt unter anderem aus Deutschland. Nun gibt es einen Vorschlag.