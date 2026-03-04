Politik

Nahost-Krieg löst Debatte in Washington aus: Wie die USA den Angriff auf Iran rechtfertigen

Die USA rechtfertigen den Angriff auf Iran als präventiven Schritt und verweisen auf eine drohende Gefahr für amerikanische Truppen. Welche Gründe nennt Washington für den Angriff, und warum erfolgte er gerade jetzt?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.03.2026
Die USA begründen ihren Angriff auf den Iran mit drohenden Angriffen auf US-Truppen, während Kritiker Washington vorwerfen, sich in einen von Israel ausgelösten Krieg hineingezogen zu haben (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Warum Trump den US-Angriff auf Iran anordnete

Der groß angelegte Krieg gegen den Iran, der am 15.03. begann, hat in den Vereinigten Staaten eine intensive Debatte über die Gründe für den militärischen Eingriff ausgelöst. Beobachter fragen sich, warum Präsident Donald Trump gerade zu diesem Zeitpunkt den Angriff anordnete, obwohl zuvor durch Oman vermittelte Gespräche stattgefunden hatten und Iran nach vorliegenden Informationen bereit war, diese fortzusetzen.

US-Außenminister Marco Rubio erklärte, Washington habe die Operation mit einem klaren strategischen Ziel begonnen. Kurz bevor er Mitglieder des Kongresses über die Lage informierte, betonte er vor Journalisten, die Entscheidung des Präsidenten sei aus Sicht der Regierung notwendig gewesen.

Rubio erläuterte, die US-Regierung habe gewusst, dass Israel einen Angriff auf Iran vorbereite. Gleichzeitig sei davon ausgegangen worden, dass ein solcher Schritt unmittelbare Gegenangriffe auch auf amerikanische Streitkräfte in der Region auslösen würde.

Nach Darstellung des Außenministers habe Washington deshalb beschlossen, selbst militärisch vorzugehen. Ohne einen eigenen Angriff hätten die Vereinigten Staaten nach seinen Worten mit erheblichen Verlusten rechnen müssen, da Iran möglicherweise zuerst amerikanische Ziele angegriffen hätte.

Regierung argumentiert mit Schutz amerikanischer Streitkräfte

Nach dem Briefing im Kongress bestätigte auch der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, diese Darstellung. Israel hätte einen Angriff auf Iran im Zweifel auch ohne Beteiligung der Vereinigten Staaten durchgeführt, erklärte er.

Ein Ausbleiben amerikanischer Maßnahmen hätte nach seiner Einschätzung schwerwiegende Folgen gehabt. Die Regierung argumentiert daher, dass ein militärisches Eingreifen notwendig gewesen sei, um größere Risiken für amerikanische Soldaten in der Region zu verhindern.

Rubio kündigte zudem an, dass die schwersten Angriffe möglicherweise noch bevorstehen könnten. Ziel der militärischen Operation sei es, sowohl die iranischen Raketenstreitkräfte als auch Teile der Marine zu zerstören.

Der Außenminister erklärte, ein Verzicht auf militärisches Handeln hätte Iran Zeit verschafft, seine Bestände an Raketen und Drohnen erheblich auszubauen. Dadurch wäre es künftig deutlich schwieriger geworden, das iranische Atomprogramm militärisch zu stoppen.

Zweifel an der Begründung für den Krieg

Die Regierung Trump hatte zuvor mehrfach erklärt, Iran stehe kurz davor, Interkontinentalraketen zu entwickeln, mit denen Ziele in den Vereinigten Staaten direkt angegriffen werden könnten. Sicherheitsbeamte hatten jedoch Journalisten unmittelbar vor Beginn des Krieges darüber informiert, dass es für diese Einschätzung keine belastbaren Belege gebe.

Diese widersprüchlichen Angaben verstärkten die Kritik an der Entscheidung zum militärischen Eingreifen. Kritiker des Präsidenten argumentieren daher, der Krieg sei nicht aus einer langfristigen Strategie des Weißen Hauses entstanden. Vielmehr habe der israelische Ministerpräsident die Vereinigten Staaten in den Konflikt hineingezogen.

Der demokratische Senator Chuck Schumer erklärte, der Eintritt in den Krieg sei eine politische Entscheidung des Präsidenten gewesen und keine unvermeidliche Entwicklung. Zugleich kritisierte er, dass bislang kein klarer Plan für den weiteren Verlauf des Konflikts erkennbar sei.

Möglichkeit eines Bodeneinsatzes bleibt bestehen

Rubio wollte außerdem nicht ausschließen, dass die Vereinigten Staaten künftig auch Bodentruppen einsetzen könnten. Derzeit verfolgt die Regierung diese Option zwar nicht aktiv, doch liege die endgültige Entscheidung beim Präsidenten. Trump hatte während seines Wahlkampfs noch gewarnt, seine damalige Gegnerin Kamala Harris könne im Falle eines Wahlsiegs einen Krieg gegen den Iran beginnen.

Nach Beginn der militärischen Operation erklärte er zunächst, der Konflikt könne innerhalb von vier Wochen beendet werden. Später räumte der Präsident ein, dass die Kämpfe auch länger andauern könnten. Verteidigungsminister Pete Hegseth versicherte zugleich, dass die Vereinigten Staaten keinen endlosen Krieg führen wollten.

Angriffe in der Golfregion treiben Energiepreise nach oben

Neben amerikanischen Militärbasen in der Region sind inzwischen auch Städte von Verbündeten der Vereinigten Staaten von iranischen Angriffen betroffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg versuchen sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Katar, Washington zu einem schnellen Ende der Kämpfe zu bewegen.

Dubai, das sich international als Zentrum für Stabilität und Sicherheit positioniert, wurde bereits mehrfach Ziel von Luftangriffen. Die Angriffe stellen das Image der Stadt als verlässlicher Wirtschaftsstandort infrage. Katar sah sich unterdessen gezwungen, die Verflüssigung von Erdgas vorübergehend auszusetzen. Diese Entwicklung ließ die Preise auf dem globalen Gasmarkt deutlich steigen.

Steigende Energiepreise rücken auch Deutschland in den Fokus

Die militärische Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und Iran wirkt sich zunehmend auf die internationalen Energiemärkte aus. Höhere Gaspreise und mögliche Störungen wichtiger Transportwege erhöhen die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten.

Für Deutschland ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Die deutsche Industrie bleibt stark von stabilen Energiepreisen abhängig, sodass eine längere Eskalation des Konflikts auch hierzulande wirtschaftliche Risiken und neue Debatten über Energiesicherheit auslösen könnte.

DWN
Technologie
Lageroptimierung als Wettbewerbsfaktor im Mittelstand
Technologie Lageroptimierung als Wettbewerbsfaktor im Mittelstand

In Zeiten steigenden Wettbewerbsdrucks, globaler Lieferketten und wachsender Kundenerwartungen wird die Effizienz interner Prozesse zu...

