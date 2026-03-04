Finanzen

Adidas-Aktie: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht

Die Prognosen von Adidas für das laufende Jahr sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nicht gut angekommen. Dennoch sieht sich der Sportartikelhersteller Adidas ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.03.2026 09:31
Lesezeit: 1 min
Adidas-Aktie: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht
Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht. (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

AKTIE IM FOKUS: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht

Auf Tradegate fielen die Aktien um knapp drei Prozent auf 143 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit droht im regulären Handel ein Rutsch auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren.

Der Hersteller von Sportbekleidung rechnet in diesem Jahr mit einem Betriebsergebnis von etwa 2,3 Milliarden Euro. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von rund 2,7 Milliarden Euro gegenüber.

Adidas will Umsatz um zwei Milliarden Euro steigern

Krisen hin, Zölle her - das Geschäft mit Turnschuhen und Sportklamotten läuft für Adidas wie geschnitten Brot. In diesem und den nächsten Jahren sollen die Umsätze um viele Milliarden klettern.

Der Sportartikelkonzern Adidas will in diesem Jahr seinen Umsatz um zwei Milliarden Euro nach oben schrauben. Das wäre eine Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich, teilte das Unternehmen in Herzogenaurach mit. 2025 waren die Erlöse der Marke Adidas währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro gestiegen.

Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 1,377 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte zuletzt unter anderem mit der Wiederauflage von Retro-Produkten aus seinem Archiv massiv gepunktet. In diesem Jahr soll unter anderem die Fußball-WM in Nordamerika weiteren Schub bringen.

Das Unternehmen geht für die nächsten Jahre von einem starken Wachstum der Sportartikelbranche aus. Bis 2028 soll der Umsatz daher pro Jahr währungsbereinigt ebenfalls im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Technologie
Verbessern Sie die Lieferketten-Transparenz
Technologie Verbessern Sie die Lieferketten-Transparenz

Identifizieren, scannen und übermitteln von eindeutigen Komponentendaten

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Continental-Aktie: Aktie fällt weiter trotz mehr Dividende
DWN
Finanzen
Finanzen Continental-Aktie: Aktie fällt weiter trotz mehr Dividende
04.03.2026

Die in den vergangenen Monaten gut gelaufenen Aktien von Continental dürften den jüngsten Rücksetzer am Mittwoch noch ausweiten.

Adidas-Aktie: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht
DWN
Finanzen
Finanzen Adidas-Aktie: Prognosen von Adidas kommen nicht gut an - Dreijahrestief droht
04.03.2026

Die Prognosen von Adidas für das laufende Jahr sind am Mittwoch im vorbörslichen Handel nicht gut angekommen. Dennoch sieht sich der...

Insta und Co.: Ältere holen bei Nutzung sozialer Medien auf
DWN
Technologie
Technologie Insta und Co.: Ältere holen bei Nutzung sozialer Medien auf
04.03.2026

Gerade bei Älteren steigen laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland die Nutzerzahlen. Kinder und Jugendliche wurden nicht befragt....

Finanznöte in der Pflege: Pflege-Ausgaben steigen weiter - Defizite werden größer
DWN
Finanzen
Finanzen Finanznöte in der Pflege: Pflege-Ausgaben steigen weiter - Defizite werden größer
04.03.2026

Die Pflegeversicherung ist im vergangenen Jahr nur knapp an einem Defizit vorbeigeschrammt. Und die Ausgaben steigen weiter: "Bei der...

Teilzeitbeschäftigung in Deutschland: Höchststand erreicht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Teilzeitbeschäftigung in Deutschland: Höchststand erreicht
04.03.2026

So viele Beschäftigte wie noch nie arbeiten in Teilzeit. Was steckt dahinter?

Iran nach US-Angriffen: Verliert Russland strategischen Einfluss?
DWN
Politik
Politik Iran nach US-Angriffen: Verliert Russland strategischen Einfluss?
04.03.2026

Die Angriffe auf Iran erschüttern das Machtgefüge der autoritären Allianz aus Russland, China und Nordkorea und verschieben zugleich die...

Flugzeugträger Charles de Gaulle vor Malmö: Frankreich stärkt Nato-Präsenz im Ostseeraum
DWN
Politik
Politik Flugzeugträger Charles de Gaulle vor Malmö: Frankreich stärkt Nato-Präsenz im Ostseeraum
03.03.2026

Frankreich entsendet den Flugzeugträger Charles de Gaulle nach Malmö und demonstriert militärische Präsenz im Ostseeraum. Wie...

USA und Iran im Konflikt: Wie China auf steigende Ölpreise reagiert
DWN
Politik
Politik USA und Iran im Konflikt: Wie China auf steigende Ölpreise reagiert
03.03.2026

Der Krieg im Iran verschiebt die geopolitischen Gewichte zwischen Russland und China und legt ihre gegensätzlichen Energieinteressen...