Iran nach US-Angriffen: Verliert Russland strategischen Einfluss?

Die Angriffe auf Iran erschüttern das Machtgefüge der autoritären Allianz aus Russland, China und Nordkorea und verschieben zugleich die strategische Ausgangslage im Ukrainekrieg. Schwächt die Eskalation Teheran so stark, dass auch Moskaus geopolitische Position nachhaltig unter Druck gerät?
04.03.2026
Die Angriffe auf Iran schwächen die autoritäre Allianz mit Russland und verändern damit auch die strategische Ausgangslage im Ukrainekrieg (Foto: dpa) Foto: Iuliia Leonteva

Im Folgenden:

  • Warum die US-Angriffe auf Iran Russlands strategische Position im Ukrainekrieg schwächen könnten.
  • Weshalb Trumps „America First"-Doktrin mit der gezielten Eskalation gegen Teheran in Widerspruch gerät.
  • Welche wirtschaftlichen Risiken für Deutschland durch steigende Energiepreise und neue Nahostkonflikte entstehen.

