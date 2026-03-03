Politik

Flugzeugträger Charles de Gaulle vor Malmö: Frankreich stärkt Nato-Präsenz im Ostseeraum

Frankreich entsendet den Flugzeugträger Charles de Gaulle nach Malmö und demonstriert militärische Präsenz im Ostseeraum. Wie verändert die vertiefte Nato-Kooperation die sicherheitspolitischen Spielräume Russlands in der Region?
03.03.2026 17:30
Lesezeit: 4 min
Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle steht für die vertiefte Nato-Kooperation im Ostseeraum und die wachsende strategische Spannung mit Russland (Foto: dpa) Foto: Michele Ursi

Im Folgenden:

  • Warum Frankreichs Flugzeugträger erstmals einen schwedischen Hafen anläuft.
  • Wie Russlands maritime Handlungsspielräume in der Ostsee schrumpfen.
  • Welche wirtschaftlichen Risiken für Deutschland aus der wachsenden Ostsee-Spannung entstehen.

