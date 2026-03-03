Allianz-Aktie: Rekordergebnis reicht Anlegern nicht – Allianz-Aktienkurs steht vor kritischen Marken

Allianz-Aktie aktuell unter Druck: Operative Stärke trifft auf konservative Erwartungen

Die Allianz-Aktie steht nach Vorlage starker Geschäftszahlen und einem erneuten Allianz-Rekordergebnis im Fokus der Anleger – allerdings nicht nur positiv. Während der Versicherungskonzern operativ glänzt und mit milliardenschweren Kapitalrückgaben überzeugt, sorgt der aktuelle Chartverlauf für Nervosität am Markt. Der Allianz-Aktienkurs geriet am Dienstag im frühen Frankfurter Börsenhandel deutlich unter Druck.

Etwa zwei Stunden nach Börsenstart fällt die Allianz-Aktie aktuell auf 354 Euro – gegenüber dem Schlusskurs des Vortages ist das ein Verlust von rund 4,5 Prozent. Für die Anleger sind das keine guten Allianz-News, denn damit setzt sich der Abwärtstrend der Versicherungsaktie fort: In diesem Jahr büßte die Allianz-Aktie bereits annähernd 9 Prozent ein. Für Langzeit-Aktionäre steht unter dem Strich in den vergangenen 12 Monaten, also zwischen März 2025 und März 2026, lediglich ein kleines Plus von 3,8 Prozent.

Das sagen die Analysten zur Allianz-Aktie

Nach Vorlage der aktuellen Jahreszahlen richtet sich der Blick der Analysten erneut auf die Allianz-Aktie. Am 27.02.2026 haben mehrere Häuser ihre Einschätzungen aktualisiert. Die Bewertungen zeigen ein differenziertes Bild: Die Resultate werden als solide beschrieben, doch die Kurspotenziale fallen unterschiedlich aus.

Die kanadische Bank RBC senkte am 27. Februar direkt nach Vorlage der Zahlen das Kursziel für die Allianz-Aktie von 405 auf 400 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Sector Perform". Ben Cohen schrieb in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen, der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen. Als entscheidende Pluspunkte hob er die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm hervor. Deutsche Bank Research besätigte die Einstufung "Hold" mit einem Kursziel von 400 Euro. Kailesh Mistry erklärte in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht, die Zahlen lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die Privatbank Berenberg bleibt etwas optimistischer. Sie bestätigte nach Zahlenvorlage ihr Votum "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro für die Allianz-Aktie. Michael Huttner zeigte sich in seinem Rückblick vom Donnerstagabend beeindruckt von der Zuversicht, mit der das Management Zahlen und Ausblick auf der Analystenkonferenz präsentiert habe.

Insgesamt spiegeln die Einschätzungen zur Allianz-Aktie eine solide operative Entwicklung wider.

Allianz-Zahlen: Rekordwerte reichen Anlegern nicht aus

Die Allianz hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Rekordwerte erzielt. Der operative Gewinn stieg um 8,4 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Auch im Tagesgeschäft legte das operative Ergebnis um gut acht Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu. Der auf die Aktionäre entfallende Kerngewinn kletterte um fast elf Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um achteinhalb Prozent auf knapp 10,8 Milliarden Euro stieg.

Besonders stark präsentierte sich das Schaden- und Unfallgeschäft. Der operative Gewinn der Sparte erhöhte sich um 13,9 Prozent auf knapp neun Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 92,2 Prozent. Zudem lagen die Naturkatastrophenschäden mit 1,1 Milliarden Euro vergleichsweise niedrig. In der Lebens- und Krankenversicherung fiel das Wachstum moderater aus: Hier stieg der operative Gewinn um 1,7 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Die Vermögensverwaltung steigerte den operativen Gewinn um 3,3 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Kunden legten 139 Milliarden Euro zusätzlich an. Insgesamt wuchsen die Umsätze um vier Prozent auf knapp 187 Milliarden Euro.

Trotz dieser starken Allianz-Zahlen bleibt der Vorstand vorsichtig. Für 2026 peilt der Konzern ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, mit einer Bandbreite von plus/minus einer Milliarde Euro. Das entspricht einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau.

Kapitalrückgabe auf Höchststand

Für Aktionäre der Allianz-Aktie gibt es dennoch handfeste positive Signale. Die Dividende soll um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Zusätzlich startet im März ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro, das bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Sämtliche zurückgekauften Aktien werden eingezogen. Die Solvency-II-Quote liegt bei 218 Prozent und verschafft finanziellen Spielraum.

Mit 156.000 Mitarbeitern in knapp 70 Ländern ist die Allianz der größte deutsche Versicherungskonzern. Die Branche zeigt sich robuster als andere Teile der deutschen Wirtschaft, die unter einer anhaltenden Wirtschaftsflaute in Europa leiden. Weiterlesen Allianz-Aktie im Fokus: Allianz-Kooperation mit Oaktree – was der Syndikat-Pakt für Anleger bedeutet

Allianz-Tochter: Firmeninsolvenzen steigen 2026 weltweit

Unterstützung getestet – Chartbild bei Allianz-Aktie eingetrübt

Trotz der starken Fundamentaldaten zeigt sich die Allianz-Aktie charttechnisch angeschlagen. Nach Vorlage der Jahreszahlen am 26. Februar war der Kurs zunächst bis auf 387,00 Euro gestiegen, konnte zum Wochen- und Monatsschluss bei 382,20 Euro jedoch nicht über die Januar-Abwärtstrendgerade hinausziehen. Am folgenden Handelstag eröffnete die Allianz-Aktie mit einem deutlichen Abwärts-Gap und testete eine wichtige Unterstützungszone. In der XETRA-Sitzung rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 356,40 Euro ab. Doch damit nicht genug: Am Dienstag wurde zum Start der Handelssitzung in Frankfurt das Chartsignal "Turtle Trading Strategie 2 short" ausgelöst – ein klares Short-Signal.

Aus technischer Sicht entscheidet sich nun, ob der Allianz-Aktienkurs die Zone um die 100-Tage-Linie bei 371,25 Euro verteidigen kann. Bei einem Bruch dürfte es für den Allianz-Aktienkurs abwärts gehen, denn dann droht eine Korrektur bis zur 200-Tage-Linie bei 361,40 Euro. Auf der Oberseite müsste die Allianz-Aktie zunächst 374,10 Euro überwinden, damit das Versicherungspapier wieder etwas steigen kann. allerdings wartet darüber bis 383,00 Euro eine weitere Barriere. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 388,90 Euro würde das Chartbild laut Chartexperten wieder aufhellen.

Allianz-Aktie zwischen Rekordgewinn und Korrekturrisiko

Fundamental liefert die Allianz mit ihrem Rekordergebnis starke Argumente für die Allianz-Aktie. Hohe Gewinne, steigende Dividende und milliardenschwere Rückkäufe sprechen für finanzielle Stabilität. Kurzfristig dominiert jedoch die Charttechnik das Bild. Für Anleger bleibt die Frage, ob die starke operative Basis ausreicht, um dem angeschlagenen Allianz-Aktienkurs neuen Schwung zu verleihen.

Die Allianz-Aktie präsentiert sich fundamental in ausgezeichneter Verfassung. Ein operativer Gewinn von 17,4 Milliarden Euro, ein Nettogewinn von knapp 10,8 Milliarden Euro, eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie sowie ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro unterstreichen die finanzielle Stärke. Auch die Allianz-Zahlen in den einzelnen Sparten zeigen Stabilität und Wachstum. Dennoch sendet der Allianz-Aktienkurs kurzfristig Warnsignale. Charttechnische Unterstützungen stehen auf dem Prüfstand, ein Short-Signal verstärkt die Unsicherheit. Für Anleger bleibt die Allianz-Aktie damit ein Wert mit starkem Fundament, aber erhöhtem kurzfristigem Korrekturrisiko.