Adidas-Aktie verliert 2,2 Prozent: Analyst zweifelt an WM-Fantasie

Die Bank of America senkt Adidas gleich um zwei Stufen ab. Trotz freundlichem Marktumfeld gerät die Aktie deutlich unter Druck. (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Adidas unter Druck nach Doppelabstufung durch Bank of America

Die Aktien von Adidas <DE000A1EWWW0> haben am Dienstag vorbörslich unter einer Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America gelitten. In einem freundlichen Marktumfeld bildeten sie auf der Plattform Tradegate eine Ausnahme und verloren 2,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung für den Sportartikelhersteller gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt.

Kursgewinne seit November, doch Zweifel am Aufschwung

Die Adidas-Aktie hatte in den vergangenen Wochen seit ihrem November-Tief um bis zu 14 Prozent zugelegt, wohl auch in der Hoffnung auf eine vorteilhafte Wirkung der 2026 anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Cota stellte in einem Sektorausblick auf das neue Jahr die Frage, wo der erhoffte Aufschwung bleibt.

Analyst erwartet anhaltenden Gegenwind für den Sektor

Er rechnet damit, dass sich die Abwertung des Sektors fortsetzen wird. Neben Adidas stufte er auch JD Sports ab, behielt jedoch sein neutrales Votum für den Konkurrenten Puma <DE0006969603> bei. Dessen Aktien wurden auf Tradegate nur knapp unter ihrem Vortagswert gehandelt.