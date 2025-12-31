Finanzen

Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025

Das Börsenjahr 2025 war abermals ein starkes für den Dax. Der deutsche Leitindex erreichte mit 24.490,41 Punkten einen Jahresgewinn von gut 23 Prozent. Es war das stärkste Dax-Jahr seit 2019.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.12.2025 07:30
Lesezeit: 2 min
Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025
Ein Börsenhändler sitzt im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse vor seinen Monitoren. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

In der Übersicht die größten Gewinner und Verlierer des Jahres:

Die Top-Gewinner

1. Rheinmetall plus 153,99 Prozent – Der Vorjahreszweite schaffte es diesmal auf Platz eins und tauschte mit dem Vorjahressieger Siemens Energy die Ränge. Das Fortdauern des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und die damit verbundenen Verteidigungsausgaben westlicher Länder trieben den Kurs nach oben. Ende Februar knackte die Aktie die Hürde bei 1.000 Euro, schon Anfang Oktober fiel auch die Marke von 2.000 Euro. Anschließend strichen Investoren allerdings Kursgewinne ein.

2. Siemens Energy plus 138,98 Prozent – Der Energietechnikkonzern erlebt weiter einen Boom. Die Geschäfte mit Gasturbinen laufen ebenso rund wie die Netztechnik. Das Unternehmen erhöhte daher im November nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine mittelfristigen Ziele erneut. Zudem zahlt der Konzern erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende. Im Dezember erreichten die Papiere bei knapp 125 Euro ein Rekordhoch.

3. Commerzbank plus 129,57 Prozent – Die Spekulation auf eine Übernahme durch Italiens Großbank Unicredit verlieh dem Kurs kontinuierlichen Auftrieb. Doch auch operativ lieferte das deutsche Geldhaus positive Nachrichten: Die Frankfurter schraubten im August im Abwehrkampf gegen Unicredit ihr Gewinnziel für 2025 nach oben. Ein Stellenabbau soll dazu beitragen, dass die Commerzbank in den kommenden Jahren mehr Geld verdient – und ihre Aktionäre ihr treu bleiben, statt Anteile an Unicredit zu veräußern.

Die größten Verlierer

38. Beiersdorf minus 24,45 Prozent – Der Konsumgüterkonzern spürte eine deutliche Abschwächung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft. Vor allem die Kernmarke Nivea ließen Verbraucher häufiger in den Regalen stehen. Auch das Luxussegment ging weiter zurück, das Geschäft in China schwächelte. Zwar zeigten sich zur Jahresmitte erste Lichtblicke, doch die Hamburger senkten die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Im September fiel der Kurs auf den niedrigsten Stand seit über drei Jahren.

39. Adidas minus 28,61 Prozent – Im April sorgten die von den USA angekündigten Zölle für Kursstürze in der Sportartikelbranche, von denen auch die Adidas-Aktie nicht verschont blieb. Im Juli blieb eine höhere Gewinnprognose aus, auf die viele Anleger gehofft hatten. Im Oktober reagierten Investoren nervös darauf, dass US-Einzelhändler bei ihren Bestellungen vorsichtig agierten, wie Händler berichteten. Der Kurs rutschte auf ein Tief seit mehr als zwei Jahren.

40. Symrise minus 32,90 Prozent – Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen senkte im Sommer und im Herbst jeweils die Wachstumsprognose. Das Umfeld bleibt von Zurückhaltung der Verbraucher geprägt. Gerade in Nordamerika, wo Konsumenten die Zollpolitik der Trump-Regierung spüren, sank der Umsatz. Zudem wuchs das Geschäft in Asien nur leicht. Im Dezember rutschte der Kurs auf ein Tief seit Anfang 2019.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die drei größten Tops und Flops im MDax 2025
DWN
Finanzen
Finanzen Die drei größten Tops und Flops im MDax 2025
31.12.2025

Der MDax hat 2025 Anlegern wieder Hoffnung gemacht: Mit einem Plus von 19,65 Prozent wuchs der Index mittelgroßer Unternehmen, während...

Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025
DWN
Finanzen
Finanzen Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025
31.12.2025

Das Börsenjahr 2025 war abermals ein starkes für den Dax. Der deutsche Leitindex erreichte mit 24.490,41 Punkten einen Jahresgewinn von...

2026: Was sich alles ändert
DWN
Panorama
Panorama 2026: Was sich alles ändert
31.12.2025

m Jahr 2026 stehen für Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Änderungen an: Der Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro, Rentnerinnen und Rentner...

US-Börsen: Wall Street schließt dritten Tag in Folge im Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Wall Street schließt dritten Tag in Folge im Minus
31.12.2025

Die wichtigsten US-Aktienindizes beendeten den Handelstag am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge mit Verlusten.

KI im Bewerbungsprozess: Was Unternehmen und Kandidaten beachten sollten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI im Bewerbungsprozess: Was Unternehmen und Kandidaten beachten sollten
30.12.2025

Künstliche Intelligenz entscheidet längst über Bewerbungen – schneller, objektiver, aber nicht immer transparent. Während manche...

USA greifen Hafen in Venezuela an: CIA soll angeblichen Drogenumschlagplatz attackiert haben
DWN
Politik
Politik USA greifen Hafen in Venezuela an: CIA soll angeblichen Drogenumschlagplatz attackiert haben
30.12.2025

Eine Explosion im Hafen, ein Präsident, der offen von einem Schlag spricht, und viele offene Fragen. Donald Trump bestätigt einen...

Tresor-Coup in Gelsenkirchen: 3.200 Schließfächer aufgebrochen, Beute von 30 Millionen Euro
DWN
Panorama
Panorama Tresor-Coup in Gelsenkirchen: 3.200 Schließfächer aufgebrochen, Beute von 30 Millionen Euro
30.12.2025

"Wir wollen rein", skandiert eine aufgebrachte Menge vor der Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen. Doch die Polizei riegelt ab. Was zum...

Neun von zehn Haushaltshilfen werden schwarz beschäftigt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neun von zehn Haushaltshilfen werden schwarz beschäftigt
30.12.2025

Fast vier Millionen Haushalte setzen auf Schwarzarbeit – warum viele die Anmeldung umgehen und wie viel Geld dabei wirklich fließt.