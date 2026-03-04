Finanzen

Finanznöte in der Pflege: Pflege-Ausgaben steigen weiter - Defizite werden größer

Die Pflegeversicherung ist im vergangenen Jahr nur knapp an einem Defizit vorbeigeschrammt. Und die Ausgaben steigen weiter: "Bei der Pflegeversicherung brennt die Hütte", sagte der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Reformvorschläge liegen längst auf dem Tisch: Doch bekommen die die Finanzprobleme in Griff?