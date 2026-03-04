Finanzen

Finanznöte in der Pflege: Pflege-Ausgaben steigen weiter - Defizite werden größer

Die Pflegeversicherung ist im vergangenen Jahr nur knapp an einem Defizit vorbeigeschrammt. Und die Ausgaben steigen weiter: "Bei der Pflegeversicherung brennt die Hütte", sagte der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Reformvorschläge liegen längst auf dem Tisch: Doch bekommen die die Finanzprobleme in Griff?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.03.2026 08:53
Stand heute sei für 2027 mit einem Defizit der Pflegeversicherung von knapp fünf Milliarden Euro zu rechnen. "Uns läuft die Zeit weg", sagt Oliver Blatt, Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

  • Warum die Pflegeversicherung auf ein Defizit von fünf Milliarden Euro zusteuert.
  • Wieviel Heimbewohner 2025  im Schnitt monatlich aus eigener Tasche zahlen.
  • Welche Reformoptionen die Politik prüft – und was bereits ausgeschlossen wurde.

