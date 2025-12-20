Technologie

Natrium-Batterien: Wie China die nächste Akkurevolution vorantreibt

Chinesische Hersteller treiben die Entwicklung von Natrium-Batterien rasant voran und bedrohen damit das bisherige Lithium-Dominanzmodell der globalen Energiewirtschaft. Die drastisch sinkenden Kosten und die schnelle Industrialisierung dieser Technologie stellen ganze Wertschöpfungsketten infrage und eröffnen zugleich neue Marktchancen. Wer verstehen will, wie sich Energiespeicher, Elektromobilität und Netzstabilität verändern werden, muss den Aufstieg der Natrium-Batterien jetzt genau beobachten.