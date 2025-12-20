Technologie

Natrium-Batterien: Wie China die nächste Akkurevolution vorantreibt

Chinesische Hersteller treiben die Entwicklung von Natrium-Batterien rasant voran und bedrohen damit das bisherige Lithium-Dominanzmodell der globalen Energiewirtschaft. Die drastisch sinkenden Kosten und die schnelle Industrialisierung dieser Technologie stellen ganze Wertschöpfungsketten infrage und eröffnen zugleich neue Marktchancen. Wer verstehen will, wie sich Energiespeicher, Elektromobilität und Netzstabilität verändern werden, muss den Aufstieg der Natrium-Batterien jetzt genau beobachten.
Nataša Koražija
20.12.2025
Natrium-Batterien: Wie China die nächste Akkurevolution vorantreibt
CATL treibt die Industrialisierung von Natrium-Batterien voran und setzt damit neue Maßstäbe im globalen Wettbewerb um günstige Energiespeicher. (Foto: dpa | Martin Schutt) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Natrium-Batterien die Kosten im Energiesektor revolutionieren.
  • Wie China den technologischen Vorsprung bei Batterien ausbaut.
  • Was der Preissturz für europäische Hersteller bedeutet.

Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

Natrium-Batterien: Wie China die nächste Akkurevolution vorantreibt
20.12.2025

